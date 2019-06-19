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В НБУ назвали единственный принципиальный вопрос в переговорах с МВФ

В НБУ назвали единственный принципиальный вопрос в переговорах с МВФ
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что единственным принципиальным вопросом МВФ считает возобновление ответственности за незаконное обогащение.

Ситуация в переговорах с Международным валютным фондом достаточно положительная, и единственным принципиальным вопросом является возобновление ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

"Кроме временных изменений в программе МВФ, ситуация в переговорах с Фондом достаточно положительная. Единственный достаточно принципиальный вопрос, который возник уже во время выполнения программы фонда, - это закон о незаконном обогащении. Относительно остального - больших проблем мы не видим", - отмечается в сообщении.

Согласно отчету НБУ о финансовой стабильности за июнь, регулятор считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ еще до завершения текущей программы. При этом Нацбанк не ожидает, что новая программа будет в таких же объемах, как в кризисном 2015 году, когда Фонд одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования на 17,5 млрд долл.

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Как сообщалось, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины. По итогам миссии в МВФ заявили, что фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

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НБУ, МВФ, Переговоры, Принципиальный вопрос.
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