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Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"

Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Правительство скорректировало сумму, выделенную на международный аудит госконцерна "Укроборонпром".

Кабинет министров Украины выделил 32,5 млн грн на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром".

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает корреспондент.

“Мы вынуждены вносить изменения в вопросы международного аудита Укроборонпрома. Скорректировали сумму до 32,5 млн грн. Говорю твердо: аудиту Укроборонпрома - быть. Мы на этом настаиваем и профинансируем процесс”, - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В пятницу, Кабинет министров Украины отменил собственное решение о выделении 32 миллионов гривень на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром", поскольку тогда возникла потребность пересмотреть и уточнить сумму такой поддержки.

22 мая Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал аудит госконцерна "Укроборонпром" с участием международных экспертов после обнародования журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

16 марта Порошенко подписал указ, которым ввел в действие соответствующее решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится о аудите Укроборонпрома.

26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать ГК "Укроборонпром" и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

Генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил о готовности к аудиту.

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Укроборонпром, Владимир Гройсман, Аудит "Укроборонпрома".
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