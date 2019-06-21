Минфин: Дефолта в Украине не будет

Новости Бизнеса: В Минфине убеждают, что дефолт и секвестр государственного бюджета в Украине не будет.

Причиной для объяснений по этому поводу стал низкий уровень поступлений от налоговых и таможенных сборов в период пяти месяцев этого года.

Тем не менее, в Министерстве финансов утверждают, что ни дефолта, ни секвестра (сокращение расходной части бюджета - ред.) государственных средств не стоит ожидать. Об этом сообщает УНИАН.

Высокий курс гривны, сокращение производства табака, освобождение от уплаты НДС импорта солнечных батарей и "недотягивание" объемов импорта до запланированного уровня за пять месяцев года - это повлияло на снижение финансовых потоков в госбюджет. Но в ведомстве данные явления называют временными.

"В начале 2019 года постоянный анализ ликвидности позволил оперативно реагировать на вызовы, связанные со стабильностью единого казначейского счета и текущей ликвидностью, в том числе заместить невыполнение поступлений от приватизации и частично внешние заимствования внутренними заимствованиями", - сообщают на сайте Министерства.

В Минюсте успокаивают: после некоторого снижения производства табака сегодня наблюдается его рост. Это положительно повлияет на поступление средств от акцизов. Также ситуацию с государственными финансами поправит налог на прибыл, поступления от которого растут в связи с улучшением финансовой "погоды" на предприятиях.

К тому же, как отмечают в ведомстве, перевыполнили план поступления от налогов на доходы физлиц. В результате, Нацбанк смог перечислить в государственную казну почти 65 миллионов гривен, что превысил предыдущий прогноз на 17,3 млн грн.