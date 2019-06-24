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Минфин спрогнозировал, когда курс доллара может достигнуть 30 гривень

Минфин спрогнозировал, когда курс доллара может достигнуть 30 гривень
13:02 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Согласно макроэкономическому обзору Министерства финансов Украины, курс гривны за доллар к концу 2019 году будет 27,7 гривны, а в 2022 году - 30 грн за долллар.

Курс на конец 2019 года ожидается на уровне 27,4 гривны за доллар, в 2020 году - 28,2 гривны за доллар, а в 2021 году - 29,4 гривны за доллар. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

Обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 - 27,4 грн за доллар, в 2020 - 28,2 грн за доллар, в 2021 - 29,4 грн за доллар и в 2022 - 30 грн за доллар.

В Минфине отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем прошлого года). Объемы золотовалютных резервов Украины составляли 19,4 млрд долл., что покрывает 3,2 месяца импорта.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,26 гривни. Основные курсы валют на 24 июня установлены на таком уровне.

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Доллар, Прогноз, Курс гривны, Министерство финансов Украины, Гривня.
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