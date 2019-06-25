Официальный курс валют от НБУ на 25 июня: курс гривни укрепился на 8 копеек

Новости Бизнеса: Согласно официальному курсу валют от Национального банка Украины на вторник. 25 июня, курс гривни укрепился на 8 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 25 июня 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 8 копеек - до 26,1912 грн за доллар против 26,2664 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,1912 грн за доллар против 26,2664 грн за доллар в понедельник, курс гривны к евро установлен на уровне 29,8423 грн против 29,7231 грн накануне.

Основные курсы валют на 25 июня установлены на таком уровне:

26.191201 грн за доллар;

29.842254 грн за евро;

0.416330 за российский рубль;

33.393671 грн за фунт стерлингов.

Ранее сообщалось, что курс на конец 2019 года ожидается на уровне 27,4 гривны за доллар, в 2020 году - 28,2 гривны за доллар, а в 2021 году - 29,4 гривны за доллар. Обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) ожидается в 2019 - 27,4 грн за доллар, в 2020 - 28,2 грн за доллар, в 2021 - 29,4 грн за доллар и в 2022 - 30 грн за доллар. В Минфине отмечают, что благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, обменный курс укрепился на 5,1% (в мае по сравнению с декабрем прошлого года). Объемы золотовалютных резервов Украины составляли 19,4 млрд долл., что покрывает 3,2 месяца импорта.