"Тысячная" купюра может вызвать инфляцию - эксперт

Новости Бизнеса: Страну может ожидать инфляция, считают эксперты, комментируя ситуацию с введением новой "тысячной" купюры.

Банкнота в одну тысячу гривен ничего хорошего для экономики страны не принесет, прогнозируют финансисты. Так, экономический эксперт Андрей Новак считает, что данное решение и вовсе не является необходимостью. Об этом сообщается на сайте УНИАН.

Такое нововведение только поднимет волну тревог среди населения. Также это спровоцирует "раскачку" маховика инфляции. "Провоцировать на голом месте такие негативные потребительские ожидания, я считают, нецелесообразным и ненужным", - заявил Новак. Также он добавил, что новая банкнота сможет обесценить гривну в целом.

"Ни доходы украинцев, ни их зарплаты, ни просто цены в стране не нуждаются в 1000-гривневой купюре", - прокомментировал эксперт. В качестве яркого примера он указал валюту в евро, где не существует купюры номиналом в 500 и больше единиц. Доллар и вовсе не преодолел уровня в сто единиц одной купюрой.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в свою очередь, не считает, что такая валютная перемена ни к чему не приведет и не повлияет ни на цены, которые уже выросли, ни на настроение граждан.

"Люди всегда на это эмоционально реагируют, но я сразу скажу: вообще никак не влияет (введение тысячной купюры - ред.). Все, что подорожало, - уже подорожало, все, что подешевело. - уже подешевело", - утверждает экономист.

На сайте Нацбанка Украины уже сообщается, когда будет введена данная банкнота. Увидеть ее граждане страны смогут с 25 октября 2019 года.