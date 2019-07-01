Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса

Новости Бизнеса: НБУ отменил ряд валютных ограничений для бизнеса.

НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Во-первых, учитывая многочисленные обращения бизнеса, который осуществляет внешнеэкономическую деятельность, отменен лимит на финансирование собственных иностранных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год. Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах", - говорится в сообщении.

С целью минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Национальный банк также установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. В частности, банки обязаны получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные зарубежные подразделения, развернутую смету и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой сделки. Кроме этого, указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF.

Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине. Это позволит избежать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет.

В-третьих, отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Также, перечень трансакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах. Это снизит валютные риски государства при осуществлении таких операций. Кроме этого, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Ранее они использовали для этого перечень, предоставленный Национальным банком на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка № 86 от 27 июня 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Оно вступает в силу 2 июля.