Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса
Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса
В Гонконге полиция начала разгон протестующих и освободила парламент
В Гонконге полиция начала разгон протестующих и освободила парламент
Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее"
Кристофер Ллойд планирует сняться в четвертой части "Назад в будущее"

Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса

Валютная либерализация: НБУ снял ряд ограничений для бизнеса
23:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: НБУ отменил ряд валютных ограничений для бизнеса.

НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Во-первых, учитывая многочисленные обращения бизнеса, который осуществляет внешнеэкономическую деятельность, отменен лимит на финансирование собственных иностранных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год. Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах", - говорится в сообщении.

С целью минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Национальный банк также установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. В частности, банки обязаны получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные зарубежные подразделения, развернутую смету и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой сделки. Кроме этого, указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации FATF.

Во-вторых, упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине. Это позволит избежать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет.

В-третьих, отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 млн грн за рисковый финмониторинг

Также, перечень трансакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах. Это снизит валютные риски государства при осуществлении таких операций. Кроме этого, усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Ранее они использовали для этого перечень, предоставленный Национальным банком на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Указанные изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка № 86 от 27 июня 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Оно вступает в силу 2 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Валюта, Валютные ограничения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
02 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
03 Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
04 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
05 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
50-й аэропорт в мире изменил написание названия Kiev на Kyiv
Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу
Саммит о новом руководстве ЕС приостановил работу
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Корью в Украине с начала года заболели более 55 тыс. человек
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь