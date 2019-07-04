Дефицит торгового баланса продолжит увеличиваться: прогноз Кабмина

Новости Бизнеса: Кабмин прогнозирует увеличение дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022 годах.

Кабинет министров Украины одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы, согласно которым, дефицит торгового баланса Украины увеличится с 13,78 млрд долл. в 2020 году - до 14,92 млрд долл. в 2021 году и до 16,11 млрд долл. - в 2022 году.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №555, обнародованном на официальном сайте правительства.

"Данный сценарий является продолжением сценария первого прогноза, который заложен в госбюджет Украины на 2019 год, основой которого является осуществление реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства, и направлен на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения. В соответствии с этим, в 2020-2022 годах особое внимание правительства будет уделяться эффективному проведению инновационно-инвестиционной и социальной политики", - сказано в постановлении.

В частности, документ также предполагает второй сценарий основных макропоказателей за указанный период, в котором предполагается рост дефицита торгового баланса с 13,96 млрд долл. в 2020 году - до 15,6 млрд долл. в 2021 году и до 17,25 млрд долл. - в 2022 году.

Согласно документу, по базовому первому сценарию уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в Украине будет постепенно снижаться: в 2020 году - до 8,1%, в 2021 году – до 8% и в 2022 году – до 7,9% по сравнению с 8,8% в 2018 году.

Согласно второму сценарию, уровень безработицы в Украине останется в 2020-2022 годы на уровне 8,6-8,7%.

Согласно первому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году - на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - в 2021 году и 5,3% - в 2022 году.

Согласно второму сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% - в 2021 году, 7% - в 2022 году.