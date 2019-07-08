Поступления в госбюджет в первом полугодии 2019 выросли на 14%

Новости Бизнеса: В бюджет с начала года поступило почти 529 миллиардов гривень.

В сводный бюджет Украины в январе – июне 2019 года собрано 528,8 млрд гривень, что на 14,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"По оперативным данным в январе – июне 2019 года в сводный бюджет поступило (сальдо) 528,8 млрд грн. Это на 65,8 млрд грн, или на 14,2% больше, чем в i полугодии 2018 года", - говорится в сообщении.

Так, в государственный бюджет обеспечено поступление 401,3 млрд грн, что на 44,4 млрд грн, или на 12,5% превышает соответствующий показатель прошлого года. В местные бюджеты обеспечено 127,6 млрд грн, что на 21,4 млрд грн, или 20,1% больше, чем в I полугодии прошлого года.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по части чистой прибыли (дохода), который изымается в госбюджет - 300,1% (+ 14,2 млрд грн), налога на прибыль предприятий - 105,3% (+ 2,7 млрд грн ), налога и сбора на доходы физических лиц - 104,8% (+ 2,4 млрд грн), акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 127,3% (+ 1,0 млрд грн), экологического налога - 107,2% (+ 0,1 млрд гривень).

В разрезе основных платежей в январе - июне 2019 г. прирост к январю - июню 2018 г. обеспечен из части чистой прибыли (дохода), который изымается в госбюджет - в 4,7 раза (+ 16,8 млрд грн), с налога и сбора на доходы физических лиц - на 21,1% (+ 8,9 млрд грн), рентной платы за пользование недрами - в 1,4 раза (+ 6,4 млрд грн), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 5, 1% (+ 1,3 млрд гривень).