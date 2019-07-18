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Официальный курс валют НБУ на 18 июля

Официальный курс валют НБУ на 18 июля
08:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк на 18 июля установил курс гривни к доллару на уровне 25,86.

Национальный банк Украины на четверг, 18 июля, оставил официальный курс гривни на уровне среды - 25,8621 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,8621 грн за доллар против 25,8641 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 29,0043 грн против 29,0273 грн накануне.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 июля установлены на таком уровне:

  • 25.862087грн за доллар;
  • 29.004331 грн за евро;
  • 0.41087 грн за российский рубль;
  • 32.105746 грн за фунт стерлингов.

Ранее сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен.

НБУ: Украинский бизнес улучшил инфляционные и курсовые ожидания во II кв.-2019

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов, говорится в нем. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

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НБУ, Гривна, Доллар, Валюта, Курс валют, Курсы валют.
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