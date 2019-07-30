Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ

Новости Бизнеса: Минфин привлекло от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник разместило гривневые ОВГЗ на рекордную в истории сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5 летние бумаги.

"Сроки – дольше! Ставки заимствований снова снижены!" – прокомментировала эти результаты министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Согласно информации на сайте Минфина, ставки по выпускам до года были опустились на 0,2-0,5 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аукционами недельной давности. В частности, 3-мес. бумаги были проданы под 16,23% при ставке отсечения 16,4%, 6-мес. – соответственно 16,41% и 16,52% и 12-мес. – 16,51% и 16,59%.

По 2-летним (840 дней) бумагам, которые последний раз предлагались две недели назад, ставка отсечения упала на 1 п.п. – до 16,75%, а средневзвешенная – на 1,28 п.п., до 16,42% годовых.

Самые длинные, 5,5-летние ОВГЗ, были размещены по средневзвешенной ставке 15,45% при ставке отсечении 15,5% годовых, что на 0,39 п.п. и 0,35 п.п. ниже ставок на подобном аукционе три недели назад.

Спрос на самые "короткие" бумаги упал до 20,1 млн грн (здесь и далее по номиналу), на 6-мес. – до 434 млн грн, тогда как по 12-мес. бумагам он составил 1,85 млрд грн при установленном Минфином ограничении предложения в 0,5 млрд грн.

Что касается более длинных бумаг, то продавец отклонил 13 из 45 заявок на покупку 2-летних облигаций на общую сумму 0,73 млрд грн по ставкам до 17,55% и 4 заявки на покупку 5,5 летних облигаций на общую сумму 1 млрд грн.

С учетом этих аукционов номинальный объем выпуска 5,5 летних бумаг с погашением в феврале 2025 года достиг 20,35 млрд грн, или свыше $0,8 млрд, что дает Минфину основания начать переговоры о включении этой бумаги в состав индексных, объем выпуска которых составляет $1-1,5 млрд.

Глава Минфин отметила, что с учетом размещения во вторник годовой план госзаимствований выполнен на 76,5%.