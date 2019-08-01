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Нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ

Нерезиденты установили новый рекорд по скупке ОВГЗ
12:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) - до 86,411 млрд грн, банков Украины - на 1,932 млрд грн (на 0,6%) - до 344,242 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,962 млрд грн (на 1,9%)- до 803,403 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,335 млрд грн (на 1,3%) - до 26,238 млрд грн, физлиц – на 0,034 млрд грн (на 0,4%), до 9,426 млрд грн.

НБУ запускает новый веб-сайт с 1 августа

Официальный курс на 1 августа – 25,020755 грн/$1.

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Все по теме:

НБУ, ОВГЗ, Инвестиции, Минфин, Облигации, Трейдинг.
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