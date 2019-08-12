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Фактическая инфляция в июле превысила траекторию прогноза НБУ

Фактическая инфляция в июле превысила траекторию прогноза НБУ
20:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Инфляция в Украине в июле оказалась выше прогноза.

Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.

Как говорится в комментарии регулятора, отклонение обусловлено более высокими темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания, в то время как базовая инфляция соответствует прогнозам.

В НБУ подчеркнули, что жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса.

"Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка, прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий", - говорится в комментарии.

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В то же время, как отметили в НБУ, фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям НБУ.

Как сообщалось ранее, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.

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НБУ, Инфляция, Инфляционный прогноз.
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