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В Офисе президента объяснили, почему заблокировали финансирование городам

В Офисе президента объяснили, почему заблокировали финансирование городам
13:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Бюджет для регионов был заблокирован во избежание нерационального использования средств.

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономическое развитие для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

Об этом сообщает Офиса президента.

"Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами или другие коррупционные риски", - заявили в ОП.

В пресс-службе Офиса президента заявляют, что "представители старой власти, заканчивая свою каденцию и понимая, что договоренности о коррупционных схемах с новой властью достичь нельзя, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования".

"Цель президента, как гаранта конституционных прав граждан, - предотвратить реализацию этого негативного сценария", - пояснили мотивацию по данному решению.

Временное приостановление финансирования решений правительства сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты, говорят в ОП.

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К этим проектам относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

"С целью обеспечения благосостояния украинцев проекты, на которые выделено финансирование указанными выше распоряжениями, будут пересмотрены новым составом Кабинета министров. При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности. Запланированные инфраструктурные проекты будут реализованы в быстрые сроки", - говорится в ответе Офиса Зеленского на запрос ЭП.

По данным Офиса Президента, Кабинет министров изучает вопрос.

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Бюджет, Кабмин, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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