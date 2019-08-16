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Украина и Сингапур изменили "налоговое соглашение"

Украина и Сингапур изменили "налоговое соглашение"
15:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыль, полученная от предпринимательства другой страны не будет подлежать двойному налогообложению.

Украина и Сингапур подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, с украинской стороны документ сегодня подписала министр финансов Оксана Маркарова.

Согласно сообщению, соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что прибыль, полученная от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будет подлежать двойному налогообложению.

Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях.

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Также сообщается, что положения Протокола полностью соответствуют требованиям Модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития.

Также этим документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" - без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

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Украина, Сингапур, Оксана Маркарова, Республика Сингапур.
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