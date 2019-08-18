Суд запретил в Украине один онлайн-обменник

Новости Бизнеса:Также суд постановил арестовать имущественные права интеллектуальной собственности.

Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), проинформировала украинских провайдеров о решении Святошинского районного суда Киева, которое обязывает заблокировать доступ пользователей к сайту, осуществляющему обменные операции с электронными деньгами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацкомиссии.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурса vilkov.com, путем обязания закрыть к нему доступ интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, перечень которых содержится на официальном сайте НКРСИ", — говорится в сообщении.

Известно, что данный ресурс предоставляет услуги по обмену, покупке и продаже электронных денег, их выведению на карты украинских и российских банков, а также осуществляет операции с обналичиванием средств с PayPal, запрещенных в Украине WebMoney и "Яндекс.Деньги".

Кроме этого проводит операции в системах криптовалют BitCoin, AdvencedCash и PerfectMoney.