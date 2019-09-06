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Пять гривен монетой: как будет выглядеть новинка этой осени (Фото)

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Пять гривен монетой: как будет выглядеть новинка этой осени (Фото)
11:37 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Новая монета номиналом 5 гривен в карманах украинцев появится уже осенью.

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года (осенью).

Об этом сообщает глава национального банка Украины Яков Смолий.

В Национальном банке ранее анонсировали выпуск в оборот монет номиналом 5 гривен в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году. Образцы монет представлены на сайте регулятора.

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Напомним, сейчас в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривны.

Но уже с 1 октября 2019 года Нацбанк выводит из оборота мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, а с 25 октября вводит новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

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Валюта, Монета, Курс валют, НБК, Гривня, 5 гривень.
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