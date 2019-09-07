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Официальный курс валют НБУ на 7 сентября

Официальный курс валют НБУ на 7 сентября
08:04 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины предлагает следующие котировки на валютном рынке.

На 7 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:

  • 25.310639 грн за доллар;

  • 27.988505 грн за евро;

  • 0.383190 грн за российский рубль;

  • 31.244144 грн за фунт стерлингов;

  • 17,26619 грн за австралийский доллар;

  • 6,491 грн за польский злотый;

  • 4,454 грн за турецкую лиру;

По сравнению с 6 сентября курс всех указанных валют не изменился.

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Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

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НБУ, Гривна, Доллар, Валюта, Курс валют.
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