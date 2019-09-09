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Инфляция в Украине замедляется: цены падают

Инфляция в Украине замедляется: цены падают
17:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Дефляция в Украине в августе составила 0,3%.

Потребительские цены в Украине после падения в июле 2019 года на 0,6% в августе снизились еще на 0,3%, а в годовом измерении инфляция снизилась по итогам августа до 9% с 9,1% по итогам июля, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно ранее предоставленным данным Госстата, дефляция в Украине в июне 2019 года составила 0,5%, тогда как в мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле - 1%.

Базовая инфляция в августе составила "минус" 0,1% по сравнению с 0,1% в июле.

С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%Дефляция в Украине в августе составила 0,3%

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НБУ, Инфляция, Цены, Госстат.
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