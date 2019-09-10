ВР поддержала законопроект о "кешбеке": детали

Новости Бизнеса:Рада поддержала в первом чтении законопроект о "кешбеке".

Верховная Рада приняла за основу законопроект о "кешбеке" №1073, который предусматривает механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 100 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Соответствующий законопроект на вечернем пленарном заседании во вторник поддержало 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Документ предусматривает также создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинность полученного покупателем чека и для оформления жалобы на продавца.

Помимо этого, законопроект внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. На первом уровне - в случае неподтверждения продавцом факта продажи товаров или услуг проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка. На этом уровне предлагается проверять соблюдение требований законодательства о регистраторах расчетных операций, оприходования товаров и их учета и оборота, соблюдения порядка ведения кассовых операций.

Законопроект также расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО является обязательным. Как указано в тексте законопроекта, РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.

Народные депутаты также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.