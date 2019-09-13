Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября

Новости Бизнеса:Украинская гривна слегка укрепила свои позиции после падения относительно других валют в четверг.

На 13 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:

24.831184 грн за доллар;

27.222427 грн за евро;

0.380900 грн за российский рубль;

30.614515 грн за фунт стерлингов.

Курс валют на 13 сентября

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.