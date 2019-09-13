Скачать
Пятница, 13.09.2019
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Главные события 12 сентября: Зеленский и Ниинисте, украинские политики и Кальюлайд, Миссия МВФ в Украине
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
MVP Суперлиги Дилэйни стал игроком Барселоны
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день
Приметы и обряды на 13 сентября - Куприянов день

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября

Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
08:14 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Украинская гривна слегка укрепила свои позиции после падения относительно других валют в четверг.

На 13 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 сентября установлены на таком уровне:

  • 24.831184 грн за доллар;

  • 27.222427 грн за евро; 

  • 0.380900 грн за российский рубль;

  • 30.614515 грн за фунт стерлингов.

Курс валют на 13 сентября

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Официальный курс валют от НБУ на пятницу, 13 сентября
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь