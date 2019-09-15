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Гончарук: Украина в последний раз принимает бюджет на год

Гончарук: Украина в последний раз принимает бюджет на год
18:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В этом году в Украине в последний раз принимается госбюджет только на один год.

2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Правительственный портал.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем только бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - сказал он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что до сих пор макроэкономический прогноз разрабатывался Минэкономики один раз в год. "Но мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики системно. В последующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу", - сказал министр и добавил, что возможно, некоторые правки будут внесены в показатели.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 сентября, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000).

Гончарук анонсировал новую Программу деятельности Кабмина

Проект построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар и предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн.

В октябре, после обновления макропрогнозов, Кабмин предложит парламенту доработанный проект бюджета.

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Все по теме:

Госбюджет, Кабмин, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов.
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