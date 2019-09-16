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Сколько денег уйдет на льготы и субсидии: проект госбюджета-2020

Сколько денег уйдет на льготы и субсидии: проект госбюджета-2020
21:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:На льготы и субсидии в проекте бюджета предусмотрели более 47 миллионов.

В проекте госбюджета 2020 на выплату льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 47 628,6 млн грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджета Украины на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрены расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме — 47 628,6 млн грн.

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Кроме того, согласно документу, в проекте предусмотрено предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, - 3 042,6 млн грн.

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Верховная Рада, Госбюджет, Субсиции.
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