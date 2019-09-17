Минфин провел плановый ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн.
Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 77, 336 и 1050 дней с доходностью 16%, 15,29% и 15,7% годовых, соответственно.
Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-августе 2019 года привлекло в государственный бюджет 174,124 млрд грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро.