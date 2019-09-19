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Второй раз за год: ФРС США опять понижает базовую процентную ставку

Второй раз за год: ФРС США опять понижает базовую процентную ставку
06:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:ФРС США второй раз за год снизила ключевую ставку.

Федеральная резервная система (ФРС) США во второй раз в 2019 году снизила базовую процентную ставку.

В среду, 18 сентября, на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке, определяющего политику ФРС, ключевая ставка была понижена на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 1,75 до 2,0 процента, передает dw.com.

Против данного решения высказались три из десяти голосующих членов комитета.

Комментируя решение, эмиссионный банк США указал на намерение сгладить "неопределенность" в отношении возможного начала нового кризиса на финансовых рынках.

"Хотя расходы домохозяйств росли высокими темпами, сократились долгосрочные капиталовложения бизнеса и экспорт", - отмечается в заявлении.

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31 июля ФРС США впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку - на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Это стало первым понижением базовой ставки с декабря 2008 года. Причинами решения послужили, в частности, неопределенность в мировой экономике и торговые войны, а также "ослабленное инфляционное давление".

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Такие меры ФРС знаменуют изменение кредитно-денежной политики США. Во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов ведомство агрессивно понижало ставки, чтобы достичь стабилизации экономики. После этого Федеральная резервная система начала вновь последовательно повышать базовую процентную ставку.

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США, ФРС, Базовая ставка.
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