Минфин одолжил на внутреннем рынке 13 миллиардов гривень

Новости Бизнеса:Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,203 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 147, 329, 833 и 1981 день с доходностью 15,9%, 15,09%, 15,5% и 15% годовых, соответственно.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-августе 2019 года привлекло в государственный бюджет 174,124 млрд грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро.