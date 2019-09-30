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Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте

Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Гривня постепенно продолжает расти и укрепляться.

На 30 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,08 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 сентября установлены на таком уровне:

USD 24.08 грн за доллар;

EUR 26.33 грн за евро;

RUB 0.37 грн за российский рубль;

GBP 29.66 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.00 грн за польский злотый; 

BLR 11.61 грн за белорусский рубль;

TRY 4.25 грн за турецкую лиру.

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Если сравнивать с предыдущим днем, то курс всех валют, кроме российского рубля, упал.

Известно что, аналитики прогнозируют рекордно низкий за последние 4 года курс доллара на конец октября. Гривня может опуститься ниже отметки в 24 грн/долл.

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НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Минфин, Курс валют.
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