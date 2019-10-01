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Курс валют 1 октября: доллар дешевеет, гривна укрепляется

Курс валют 1 октября: доллар дешевеет, гривна укрепляется
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украинская гривня слегка укрепила свои позиции.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 октября 2019 года.

На 1 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,20 грн/долл. Таким образом, гривна выросла еще на 6 копеек.

Об этом сообщили на сайте НБУ Украины.

Курс валют 1 октября

USD 24.02 грн за доллар;

EUR 26.35 грн за евро;

RUB 0.37 грн за российский рубль;

GBP 29.75 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.02 грн за польский злотый; 

BLR 11.65 грн за белорусский рубль;

TRY 4.29 грн за турецкую лиру.

По сравнению с 30 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, курс которого упал, и оставшегося на месте рубля.

Гончарук: Каждая третья гривна в уплату долгов

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 23 по 27 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 348,2 млн долл., что на 29,2% больше показателя неделей ранее.

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НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Минфин, Курс валют.
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