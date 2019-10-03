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Цена гривни на межбанке: национальная валюта прекратила свое падение

Цена гривни на межбанке: национальная валюта прекратила свое падение
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке прекратили ежедневное падение, начавшееся с понедельника.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,13 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,88 грн/долл., к евро – на уровне 27,24 грн/евро.

Украинская гривня в конце прошлой недели, 27 сентября, по официальному курсу в очередной раз обновила четырехлетний максимум на уровне 24,08 грн/долл. С начала текущей недели котировки гривни ежедневно снижаются - падение составило 25 копеек в понедельник, 28 копеек – во вторник и 27 копеек – в среду.

Нацбанк на этой неделе продал $200 млн для поддержки гривни

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долл. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.

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Доллар, Нацбанк, Гривня.
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