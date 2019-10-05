Курс валют 5 октября: что будет с гривной

Новости Бизнеса:В Национальном банке Украины прогнозируют замедление инфляции гривны.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 5 октября 2019 года.

На 5 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл. Он остался прежним со вчерашнего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Курс валют 5 октября

USD 24.87 грн за доллар;

EUR 27.24 грн за евро;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 30.68 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.28 грн за польский злотый;

BLR 11.94 грн за белорусский рубль;

TRY 4.36 грн за турецкую лиру;

MDL 1.4 грн за молдавский лей.

По сравнению с 4 октября курс всех указанных валют изменился лишь слегка.

В НБУ отметили, что начало следующей недели будет отмечаться продолжением падения доллара и евро. По их мнению события последних четырех месяцев поспособствует замедлению инфляции.