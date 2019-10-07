Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 октября 2019 года.
На 7 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл. Это на 26 копеек меньше, чем вчера.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Курс валют 7 октября
USD 24.61 грн за доллар;
EUR 27.02 грн за евро;
RUB 0.31 грн за российский рубль;
GBP 30.34 грн за фунт стерлингов.;
PLN 6.25 грн за польский злотый;
BLR 11.87 грн за белорусский рубль;
TRY 4.32 грн за турецкую лиру;
MDL 1.39 грн за молдавский лей.
По сравнению с 6 октября курс всех валют упал.
В Минфине спрогнозировали, что на межбанке значительные ситуативные перекосы спроса и предложения только усилятся как за счет фактора нерезидентских покупок/продаж ОВГЗ на первичном и вторичном рынках, так и за счет активизации клиентов по своим хозяйственным операциям.
Скорее всего, курс доллара в период с 7 по 11 октября будет находиться в пределах широкого коридора 24.45- 25.30 гривен с постоянными колебаниями.