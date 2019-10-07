Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке

Новости Бизнеса:Министерство финансов определило вероятный курс доллара на новую неделю.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 октября 2019 года.

На 7 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл. Это на 26 копеек меньше, чем вчера.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют 7 октября

USD 24.61 грн за доллар;

EUR 27.02 грн за евро;

RUB 0.31 грн за российский рубль;

GBP 30.34 грн за фунт стерлингов.;

PLN 6.25 грн за польский злотый;

BLR 11.87 грн за белорусский рубль;

TRY 4.32 грн за турецкую лиру;

MDL 1.39 грн за молдавский лей.

По сравнению с 6 октября курс всех валют упал.

В Минфине спрогнозировали, что на межбанке значительные ситуативные перекосы спроса и предложения только усилятся как за счет фактора нерезидентских покупок/продаж ОВГЗ на первичном и вторичном рынках, так и за счет активизации клиентов по своим хозяйственным операциям.

Скорее всего, курс доллара в период с 7 по 11 октября будет находиться в пределах широкого коридора 24.45- 25.30 гривен с постоянными колебаниями.