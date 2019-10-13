Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату

Новости Бизнеса:За какие умения украинцам поднимают зарплаты.

В 2019 году главным в соискателях для большинства украинских работодателей является умение вести переговоры и креативность. Также большое количество компаний требуют от своих работников навыков в управлении проектами. Об этом свидетельствует исследование компании hh.ua|grc. Эксперты выяснили, за какие soft skills компании готовы доплачивать соискателям.

Как показал анализ вакансий на этом портале, требование к умению вести переговоры выдвигается в 6% предложений работы. Этот навык чаще всего требуют для продажников, маркетологов, пиарщиков, разработчиков ПО, риелторов и работников логистической сферы. Таким навыком готовы похвастаться 5% соискателей.

Несмотря на популярность этого требования, оно не сильно повлияет на зарплату, признаются эксперты. В среднем по всем вышеупомянутым сферам готовы платить от 10 тыс. грн., а специалисту с навыком ведения переговоров работодатель готов предложить зарплату от 11,8 тыс. грн.

Более существенный бонус работодатели готовы давать за креативность. Это навык компании требуют в 5% вакансий. Он распространен в таких сферах, как маркетинг, искусство, медиа, IT, телеком, продажи и для административного персонала. Собственникам такого навыка можно рассчитывать на 30% больше своих коллег по рынку без такового.

Также часто работодатели требуют от соискателей умения управлять проектами. Его упоминают при найме на работу 4% компаний. Зачастую его выдвигают к разработчикам ПО, маркетологам, продажникам, консультантам и работникам производства и аграриям.

Этот управленческий навык также весьма неплохо сказывается на окладе - в вакансиях с таким требованием зарплата будет аж на 132% выше средней начальной.

Еще не лишним будет иметь грамотные коммуникативные навыки, гибкость и умение принимать решения. За последних два умения работодатель готов платить на 33% выше рынка. А за умение налаживать коммуникацию - на все 76%.

Кроме того, эксперты отмечают частое упоминание в вакансиях требований иметь компьютерные навыки, базовые навыки программирования и digital skills. "В условиях "цифровизации" мира и экономики такие умения необходимы", — говорят в hh.ua|grc.