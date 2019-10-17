Курс валют на 17 октября: доллар и евро подорожали

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного подорожали.

На 17 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 октября установлены на таком уровне:

24.83 грн за доллар;

27.38 грн за евро;

0.38 грн за российский рубль;

31.63 грн за фунт стерлингов

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в среду 12 из 21 голосами одобрил разработанный депутатами от "Слуги народа" законопроект (№2236-2) об ограничениях экспорта-импорта э/э и приоритете "зеленым" с мощностью до 150 МВт.