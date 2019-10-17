Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда
Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым
Атлас рассказал о подготовке Гвоздика к бою с Бетербиевым
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Курс валют на 17 октября: доллар и евро подорожали

Курс валют на 17 октября: доллар и евро подорожали
09:23 Сегодня Телеграф НБУ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного подорожали.

На 17 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,83 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 октября установлены на таком уровне:

  • 24.83 грн за доллар;

  • 27.38 грн за евро;

  • 0.38 грн за российский рубль;

  • 31.63 грн за фунт стерлингов

В Минэкономразвития рассказали, кого нужно избрать главой Совета НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в среду 12 из 21 голосами одобрил разработанный депутатами от "Слуги народа" законопроект (№2236-2) об ограничениях экспорта-импорта э/э и приоритете "зеленым" с мощностью до 150 МВт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс гривны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Трамп написал официальное письмо Эрдогану
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь