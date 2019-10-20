Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни

Новости Бизнеса:По сравнению с 19 октября курс всех валют остался прежним.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 октября 2019 года.

На 20 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,73 грн/долл. Это такой же курс, как был вчера.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют на 20 октября:

USD 24.73 грн за доллар;

EUR 27.48 грн за евро;;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 31.65 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.41 грн за польский злотый;

BLR 12.12 грн за белорусский рубль;

TRY 4.19 грн за турецкую лиру;

MDL 1.42 грн за молдавский лей.

Отметим также, что после выходных ожидается скачок курсов доллара и евро. Доллар будет стоить после выходных 25,03 грн, то есть на 30 копеек дороже. Последний раз он был на таком уровне еще 10 сентября. Евро подорожает на 41 копейку и составит 27,89 грн.

Свой прогноз на ближайшие 5 лет сделали в МВФ. Они считают, что окончанию по итогам 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривны.

Согласно прогнозу, курсы валют будут такими: 2020 год - 27,72 грн/долл., 2021 год - 28,70 грн/долл. , 2022 год - 29,67 грн/долл., 2023 год - 30,64 грн/долл., 2024 год - 31,61 грн/долл.