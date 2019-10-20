Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира за 19 октября
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего

Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни

Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:По сравнению с 19 октября курс всех валют остался прежним.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 октября 2019 года.

На 20 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,73 грн/долл. Это такой же курс, как был вчера.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют на 20 октября:

USD 24.73 грн за доллар;

EUR 27.48 грн за евро;;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 31.65 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.41 грн за польский злотый;

BLR 12.12 грн за белорусский рубль;

TRY 4.19 грн за турецкую лиру;

MDL 1.42 грн за молдавский лей.

Отметим также, что после выходных ожидается скачок курсов доллара и евро. Доллар будет стоить после выходных 25,03 грн, то есть на 30 копеек дороже. Последний раз он был на таком уровне еще 10 сентября. Евро подорожает на 41 копейку и составит 27,89 грн. 

В субботу цена банковского золота достигла 1180 грн

Свой прогноз на ближайшие 5 лет сделали в МВФ. Они считают, что окончанию по итогам 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 гривны.

Согласно прогнозу, курсы валют будут такими:  2020 год - 27,72 грн/долл., 2021 год - 28,70 грн/долл. , 2022 год - 29,67 грн/долл., 2023 год - 30,64 грн/долл., 2024 год - 31,61 грн/долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Минфин, Курс валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
03 Вызов скорой помощи: что нужно знать
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути
Прорыв дамбы в РФ: есть подозрения на утечку ртути
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 21 октября по 27 октября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь