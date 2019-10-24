Национальный банк Украины повысил официальный курс

Новости Бизнеса:По информации Национального банка Украины доллар подорожал на 5 копеек.

На 24 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,89 грн/долл. Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Курс валют на 24 октября:

USD 24.89 грн за доллар;

EUR 27.68 грн за евро;;

RUB 0.39 грн за российский рубль;

GBP 32.04 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.47 грн за польский злотый;

BLR 12.27 грн за белорусский рубль;

TRY 4.30 грн за турецкую лиру;

MDL 1.43 грн за молдавский лей.

Совету Нацбанка Украины (НБУ) необходимо обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать внесение изменений в закон о НБУ, согласно которым Совет сможет устанавливать для правления ключевые показатели эффективности (KPI) денежно-кредитной политики, а функция оценки и контроля за денежно-кредитной политикой будет подкреплена инструментом влияния, заявил глава Совета Богдан Данилишин.