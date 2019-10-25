Курс валют на 25 октября: доллар и евро продолжают дорожать

Новости Бизнеса:В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют, доллар и евро продолжают дорожать.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 25 октября 2019 года.

На 25 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,73 грн/долл.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют на 25 октября:

USD 25.11 грн за доллар;

EUR 27.94 грн за евро;;

RUB 0.39 грн за российский рубль;

GBP 32.38 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.53 грн за польский злотый;

BLR 12.29 грн за белорусский рубль;

TRY 4.39 грн за турецкую лиру;

MDL 1.44 грн за молдавский лей.

Новая банкнота в тысячу гривен, которая вводится в обращение в Украине завтра, будет иметь высокую степень защиты. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент.