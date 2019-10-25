Скачать
Пятница, 25.10.2019
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
"Позорная информационная кампания": Аваков - о дискредитации "Азова"
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Динамо - Копенгаген: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет
Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

Нацбанк вводит в оборот новую банкноту

Нацбанк вводит в оборот новую банкноту
09:43 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса:Купюра номиналом 1000 гривень уже в обороте.

С сегодняшнего дня НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

 

Кто изображен на банкноте

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский.

На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Смолий о новой купюре: Шесть лет НБУ не менял банкнотно-монетный ряд

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Банкнота, Купюра, Владимир Вернадский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
04 "Не частично, а до конца": Холодницкий призывает снять депутатскую неприкосновенность
05 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это не доказательство&quot;: Арахамия пояснил цель &quot;полиграф-шоу&quot;
Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Холодницкий опроверг слухи о Богдане
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Иверская икона Божией Матери: дата, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь