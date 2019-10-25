Нацбанк вводит в оборот новую банкноту

С сегодняшнего дня НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.
Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Кто изображен на банкноте
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский.
На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.