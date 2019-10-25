Нацбанк вводит в оборот новую банкноту

Новости Бизнеса:Купюра номиналом 1000 гривень уже в обороте.

С сегодняшнего дня НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Кто изображен на банкноте

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский.

На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.