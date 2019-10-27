Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 27 октября 2019 года.
На 27 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,11 грн/долл.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
USD 25.11 грн за доллар;
EUR 27.94 грн за евро;;
RUB 0.39 грн за российский рубль;
GBP 32.38 грн за фунт стерлингов;
PLN 6.53 грн за польский злотый;
BLR 12.29 грн за белорусский рубль;
TRY 4.39 грн за турецкую лиру;
MDL 1.44 грн за молдавский лей.
Управление защиты прав потребителей Нацбанка Украины планирует осуществлять регулярный ежедневный надзор над достоверностью информации, которая публикуется на сайтах банков и в рекламе, а также на других сайтах, где банки размещают данные о продуктах и услугах, в частности на будущей платформе ЛІГА.Money, сообщила начальник управления Ольга Лобайчук.