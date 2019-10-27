Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке

Новости Бизнеса:В воскресение, 27 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют.

НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 27 октября 2019 года.

На 27 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,11 грн/долл.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Курс валют на 27 октября:

USD 25.11 грн за доллар;

EUR 27.94 грн за евро;;

RUB 0.39 грн за российский рубль;

GBP 32.38 грн за фунт стерлингов;

PLN 6.53 грн за польский злотый;

BLR 12.29 грн за белорусский рубль;

TRY 4.39 грн за турецкую лиру;

MDL 1.44 грн за молдавский лей.

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Управление защиты прав потребителей Нацбанка Украины планирует осуществлять регулярный ежедневный надзор над достоверностью информации, которая публикуется на сайтах банков и в рекламе, а также на других сайтах, где банки размещают данные о продуктах и услугах, в частности на будущей платформе ЛІГА.Money, сообщила начальник управления Ольга Лобайчук.