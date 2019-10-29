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Курс валют на 29 октября: доллар и евро снова упали в цене

Курс валют на 29 октября: доллар и евро снова упали в цене
10:21 Сегодня Телеграф Фото: NBU / Flickr

Новости Бизнеса:Средний курс доллара в украинских банках во вторник, 29 октября, составляет 24,90-25,16 грн.

На вторник, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,07 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 октября, курс доллара снизился на 11 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,79 грн/€. Он снизился на 17 копеек.

Курсы валют на 29 октября:

100 долларов США — 2506,7144

100 евро — 2779,1943

100 польских злотых — 650,6366

10 российских рублей — 3,9247

100 швейцарских франков — 2515,7909

100 юаней — 354,6429

Курс валют на 28 октября: доллар и евро растут

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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