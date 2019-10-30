Курс валют на 30 октября: доллар и евро продолжают дорожать

На среду, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,11 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 29 октября, курс доллара вырос на 5 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,86 грн/€. Он вырос на 7 копеек.
Курсы валют на 30 октября:
100 долларов США — 2511,3805
100 евро — 2786,3767
100 польских злотых — 652,6542
10 российских рублей — 3,9344
100 швейцарских франков — 2523,6633
100 юаней — 355,4415
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.