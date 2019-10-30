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Курс валют на 30 октября: доллар и евро продолжают дорожать

Курс валют на 30 октября: доллар и евро продолжают дорожать
09:33 Сегодня Телеграф Фото: NBU / Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 30 октября, курс доллара на уровне 25,11 грн.

На среду, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,11 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 29 октября, курс доллара вырос на 5 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,86 грн/€. Он вырос на 7 копеек.

Курсы валют на 30 октября:

100 долларов США — 2511,3805

100 евро — 2786,3767

100 польских злотых — 652,6542

10 российских рублей — 3,9344

100 швейцарских франков — 2523,6633

100 юаней — 355,4415

Курс валют на 29 октября: доллар и евро снова упали в цене

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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