Данилишин: Банки скупают ОВГЗ вместо кредитования предприятий

Новости Бизнеса:Данилишин заявляет, что вместо кредитования экономики банки вкладываются в гособлигации.

Высокая учетная ставка Нацбанка Украины и сопутствующее росту ставок облигации внутреннего государственного займа приводит к тому, что вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации.

Об этом написал в блоге в ZN.UA председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Высокая учетная ставка НБУ также приводит к увеличению ставок ОВГЗ. Следствием этого является эффект вытеснения - вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации: по состоянию на 11 октября 2019 года, в обращении находятся ОВГЗ на сумму 806,9 млрд грн. Из них на балансе банков есть ОВГЗ на сумму 344,8 млрд,грн, или 42,7% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление по крайней мере части этих средств на кредитование предприятий дало бы возможность существенно увеличить ВВП и создать дополнительные рабочие места ", - написал Данилишин.

Он указал, что на балансе НБУ находится гособлигаций на 337,1 млрд грн, что составляет 41,8% от ОВГЗ, находящихся в обращении. Общая сумма вложений НБУ и банков в ОВГЗ составляет 681,9 млрд грн. Вместе у банков и НБУ сконцентрировано 84,5% всех ОВГЗ по их сумме.

По мнению Данилишина, учетная ставка не способствует решению текущих макроэкономических проблем.

"Так же несвоевременной является реакция Правления Нацбанка на инфляционную динамику 2018 года. Несмотря на длительное снижение темпов инфляции (в апреле-сентябре 2018-го), Правление Нацбанка держало учетную ставку на высоком уровне (18%) и перешло к ее снижению лишь в апреле 2019 г. Соответственно, ставки по кредитам остаются высокими, что значительно сдерживает экономический рост ", - отметил эксперт.