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Данилишин: Банки скупают ОВГЗ вместо кредитования предприятий

Данилишин: Банки скупают ОВГЗ вместо кредитования предприятий
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Данилишин заявляет, что вместо кредитования экономики банки вкладываются в гособлигации.

Высокая учетная ставка Нацбанка Украины и сопутствующее росту ставок облигации внутреннего государственного займа приводит к тому, что вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации.

Об этом написал в блоге в ZN.UA председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Высокая учетная ставка НБУ также приводит к увеличению ставок ОВГЗ. Следствием этого является эффект вытеснения - вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации: по состоянию на 11 октября 2019 года, в обращении находятся ОВГЗ на сумму 806,9 млрд грн. Из них на балансе банков есть ОВГЗ на сумму 344,8 млрд,грн, или 42,7% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление по крайней мере части этих средств на кредитование предприятий дало бы возможность существенно увеличить ВВП и создать дополнительные рабочие места ", - написал Данилишин.

Он указал, что на балансе НБУ находится гособлигаций на 337,1 млрд грн, что составляет 41,8% от ОВГЗ, находящихся в обращении. Общая сумма вложений НБУ и банков в ОВГЗ составляет 681,9 млрд грн. Вместе у банков и НБУ сконцентрировано 84,5% всех ОВГЗ по их сумме.

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По мнению Данилишина, учетная ставка не способствует решению текущих макроэкономических проблем.

"Так же несвоевременной является реакция Правления Нацбанка на инфляционную динамику 2018 года. Несмотря на длительное снижение темпов инфляции (в апреле-сентябре 2018-го), Правление Нацбанка держало учетную ставку на высоком уровне (18%) и перешло к ее снижению лишь в апреле 2019 г. Соответственно, ставки по кредитам остаются высокими, что значительно сдерживает экономический рост ", - отметил эксперт.

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НБУ, ОВГЗ, Богдан Данилишин.
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