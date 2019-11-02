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Данилишин выступил за создание спецкомиссии по оценке работы банков

Данилишин выступил за создание спецкомиссии по оценке работы банков
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Данилишин предлагает создать спецкомиссию ВР по оценке банковской системы.

В Верховной Раде должна быть создана специальная комиссия по оценке работы банковской системы.

Об этом написал в блоге в ZN.UA эксперт Богдан Данилишин.

"Считаю, что создание специальной комиссии Верховной Рады по оценке работы банковской системы является целесообразным. Независимость должна касаться только способности формировать и осуществлять независимую политику, а не отдельных лиц, ее реализующих. Изменения должны произойти, и НБУ не может оставаться островом независимости от государства", - написал Данилишин.

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По его мнению, закон о НБУ наделяет правление Нацбанка невиданными полномочиями, иногда "бесконтрольными"

"Когда члены Совета НБУ стремятся глубже разобраться в ситуации, звучит суровый ответ: вы вмешиваетесь в операционную деятельность. На запросы Совета предоставляется отрывистая информация, из которой реальных выводов сделать нельзя. Такое положение дел нужно менять прежде всего внесением изменений в действующий закон. В коммерческих банках их советы имеют гораздо больше прав, чем Совет НБУ. Мне как председателю Совета ранее присылалась оперативная информация о состоянии в экономике и банковской системе, сейчас эта практика прекращена", - отметил Данилишин.

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Он считает, что в Украине искусственно была создана ситуация, когда целые направления работы правления НБУ никем не контролируются - ни советом НБУ, ни Счетной палатой.

"Раз в год заслушиваются доклады председателя НБУ на заседании парламента, и то почти без обсуждения. В случае попытки членов совета НБУ выяснить тот или иной чувствительный вопрос, нам отвечают: "нет", поскольку это почему-то считается вмешательством в операционную деятельность" - выразил мнение эксперт.

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Верховная Рада, НБУ, Богдан Данилишин, Банки.
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