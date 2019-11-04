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Курс валют на 4 ноября: гривна укрепилась

Курс валют на 4 ноября: гривна укрепилась
09:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,74 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,56 грн/€. Он снизился на 13 копеек.

Курсы валют на 4 ноября:

100 долларов США — 2473,8144

100 евро — 2755,5819

100 польских злотых — 647,8387

10 российских рублей — 3,8634

100 швейцарских франков — 2502,1174

100 юаней — 351,298

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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