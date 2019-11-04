Курс валют на 4 ноября: гривна укрепилась

На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,74 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 1 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,56 грн/€. Он снизился на 13 копеек.
Курсы валют на 4 ноября:
100 долларов США — 2473,8144
100 евро — 2755,5819
100 польских злотых — 647,8387
10 российских рублей — 3,8634
100 швейцарских франков — 2502,1174
100 юаней — 351,298
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.