Курс валют на 5 ноября: почем сегодня можно купить доллар и евро

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 ноября, курс доллара на уровне 24,79 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 ноября, курс доллара вырос на 6 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,67 грн/€. Он вырос на 11 копеек.
Курсы валют на 5 ноября:
100 долларов США — 2479,8021
100 евро — 2479,8021
100 польских злотых — 649,7049
10 российских рублей — 3,8728
100 швейцарских франков — 2510,6281
100 юаней — 352,8165
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.