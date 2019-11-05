Курс валют на 5 ноября: почем сегодня можно купить доллар и евро

Новости Бизнеса:На вторник, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 ноября, курс доллара на уровне 24,79 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 ноября, курс доллара вырос на 6 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,67 грн/€. Он вырос на 11 копеек.

Курсы валют на 5 ноября:

100 долларов США — 2479,8021

100 евро — 2479,8021

100 польских злотых — 649,7049

10 российских рублей — 3,8728

100 швейцарских франков — 2510,6281

100 юаней — 352,8165

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.