Курс валют на 6 ноября: доллар и евро снова упали

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 6 ноября, курс доллара на уровне 24,71 грн.

На среду, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,72 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 5 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,46 грн/€. Он снизился на 21 копейку.

Курсы валют на 6 ноября:

100 долларов США — 2471,9467

100 евро — 2746,0856

100 польских злотых — 643,971

10 российских рублей — 3,9083

100 швейцарских франков — 2494,4006

100 юаней — 353,267

Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.

Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.

Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.