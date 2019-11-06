Курс валют на 6 ноября: доллар и евро снова упали

На среду, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,72 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 5 ноября, курс доллара снизился на 8 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,46 грн/€. Он снизился на 21 копейку.
Курсы валют на 6 ноября:
100 долларов США — 2471,9467
100 евро — 2746,0856
100 польских злотых — 643,971
10 российских рублей — 3,9083
100 швейцарских франков — 2494,4006
100 юаней — 353,267
Напомним, НБУ вводит в оборот новую 1000-гривневую купюру. Отмечается, что теперь это наибольший номинал банкноты среди существующих в Украине.
Лицевую сторону купюры украшает первый президент Национальной академии наук Владимир Вернадский. На обратной стороне находится изображение здания органа, который руководит работой академии в период между сессиями Общего собрания - Президиума НАН.
Известно также, что Нацбанк готовится в введению в оборот монеты номиналом 5 гривень.