Курс валют 11 ноября: гривна стремительно растет

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на понедельник, 11 ноября.

На 11 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,50 грн/$.

Если сравнивать с предыдущим рабочим днем, 8 ноября, то курс доллара снизился на 2 копейки

Курс евро установлен на уровне 27,16 грн/€. Он упал еще на 12 копеек.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США — 2450,1887

100 евро — 2703,5382

100 польских злотых — 100 польских злотых

10 российских рублей — 3,85

10 белорусских рублей - 119,91

100 швейцарских франков — 2459,77

100 юаней — 350,59

Напомним, в Украине вступил в силу закон об изменених в госбюджет на текущий год № 265-IX. Доходы госбюджета на текущий год уменьшили на 18 млрд 819 млн 74 тыс. грн, расходы - на 19 млрд 98 млн 727,1 тыс. грн. Сумму кредитов из бюджета Украины увеличили на 1 млрд 424 млн 653,1 тыс. грн.