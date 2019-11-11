Курс валют 11 ноября: гривна стремительно растет

На 11 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,50 грн/$.
Если сравнивать с предыдущим рабочим днем, 8 ноября, то курс доллара снизился на 2 копейки
Курс евро установлен на уровне 27,16 грн/€. Он упал еще на 12 копеек.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США — 2450,1887
100 евро — 2703,5382
100 польских злотых — 100 польских злотых
10 российских рублей — 3,85
10 белорусских рублей - 119,91
100 швейцарских франков — 2459,77
100 юаней — 350,59
Напомним, в Украине вступил в силу закон об изменених в госбюджет на текущий год № 265-IX. Доходы госбюджета на текущий год уменьшили на 18 млрд 819 млн 74 тыс. грн, расходы - на 19 млрд 98 млн 727,1 тыс. грн. Сумму кредитов из бюджета Украины увеличили на 1 млрд 424 млн 653,1 тыс. грн.