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Рынок в ожидании выступления Трампа: цены на нефть ползут вверх

Рынок в ожидании выступления Трампа: цены на нефть ползут вверх
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Цены на нефть растут в надежде на прогресс в переговорах США-КНР, Brent около $62,7 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться вечером во вторник в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, который может способствовать росту мировой экономики и спросу на нефть и нефтепродукты.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по Киеву подорожали на $0,52 (на 0,84%) - до $62,68 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,51 (на 0,90%) - до $57,37 за баррель.

Участники рынка ждут выступления президента США Дональда Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка во вторник, надеясь на то, что американский лидер прояснит текущую ситуацию с торговыми переговорами между США и Китаем.

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Хотя инвесторы испытывают осторожный оптимизм в отношении торговых переговоров, неоднозначные сигналы с обеих сторон могут подорвать уверенность на мировых рынках, отмечает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

На прошлой неделе Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это. Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

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Американский президент на этой неделе может также объявить, что откладывает принятие решения о пошлинах на машины из Европейского союза, вероятнее всего, на полгода, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Однако, по словам собеседника издания, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Тем временем в начале декабря в Вене состоится очередная конференция ОПЕК, затем встреча министров ОПЕК и не-ОПЕК. Инвесторов волнует вопрос, будут ли участники сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи увеличивать объемы сокращения. Многие эксперты полагают, что крупнейшие производители ОПЕК+, скорее всего, сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

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Однако США, Бразилия и Норвегия могут наводнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, приведет к падению котировок почти на 30% (то есть до $45 за баррель) в случае, если ОПЕК+ не будет увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $50 за баррель.

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Китай, США, Нефть, ОПЕК, Торговая война, Дональд Трамп, Цены на нефть.
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