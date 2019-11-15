Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции

Новости Бизнеса:Американская и европейская валюты снова подешевели.

Нацбанк в четверг, 15 ноября, установил курс доллара на уровне 24,24, что на семь копеек ниже чем вчера.

Евро также упал в цене и стал дешевле на 10 копеек.

Согласно информации, предоставленной Национальным банком Украины, основные курсы валют на 15 ноября установлены на таком уровне:

100 долларов США — 2424,49

100 евро — 2666,22

100 польских злотых — 621,12

10 российских рублей — 3,77

10 белорусских рублей - 117,96

100 швейцарских франков — 2452,14

100 юаней — 345,32

100 молдавских лей — 137,91

100 фунтов стерлингов — 3113,18

100 турецких лир — 420,79

Аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% в октябрьском прогнозе до 3,5%, а в 2020-м году – с 2,9% до 3,3%, свидетельствует ноябрьский отчет Oxford Economics.