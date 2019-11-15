Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции

Нацбанк в четверг, 15 ноября, установил курс доллара на уровне 24,24, что на семь копеек ниже чем вчера.
Евро также упал в цене и стал дешевле на 10 копеек.
Согласно информации, предоставленной Национальным банком Украины, основные курсы валют на 15 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США — 2424,49
100 евро — 2666,22
100 польских злотых — 621,12
10 российских рублей — 3,77
10 белорусских рублей - 117,96
100 швейцарских франков — 2452,14
100 юаней — 345,32
100 молдавских лей — 137,91
100 фунтов стерлингов — 3113,18
100 турецких лир — 420,79
Аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% в октябрьском прогнозе до 3,5%, а в 2020-м году – с 2,9% до 3,3%, свидетельствует ноябрьский отчет Oxford Economics.