НБУ резко уменьшил выкуп валюты

Новости Бизнеса:С начала года чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке составила $4696,08 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 11 по 15 ноября купил на межбанковском валютном рынке $191,8 млн, что в 1,9 раза, или на $180,2 млн меньше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $131,8 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $5,175 млрд, продал - $479,23 млн, в частности в октябре приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн, тогда как в сентябре сумма чистой покупки валюты составила $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.