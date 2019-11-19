Тейлор: НБУ сыграл решающую роль в продвижении реформ

Новости Бизнеса:Тейлор отметил решающую роль НБУ в продвижении украинских реформ.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор встретился с председателем НБУ Яковом Смолием и поздравил Национальный банк Украины с получением награды "Выбор бизнес-сообщества 2019" от Американской торговой палаты ко Дню благодарения.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства США в Украине.

"Я твердо верю, что Национальный банк Украины сыграл решающую роль в продвижении реформ, которые являются ключевыми для экономической стабильности и роста Украины", - отметил Тейлор.

Дипломат также выразил убеждение, что народ Украины заслуживает на светлое экономическое будущее и хорошие перспективы для работы молодых украинцев.

"Полностью независимый Национальный банк, ориентированный на продолжение очищения банковского сектора, будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине", - подчеркнул Тейлор.

Как сообщалось, 16 ноября Американская торговая палата в Украине вручила награду ко Дню Благодарения "Выбор бизнес-сообщества 2019" Национальному банку Украины. Награда вручена за проведение эффективной монетарной политики, продолжение очищения банковского сектора, защиты независимости НБУ и содействие макроэкономической стабильности. Награда была вручена во время торжественного ужина по случаю Дня Благодарения в отеле Hilton в Киеве.